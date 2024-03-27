Шишкина Варвара Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Руденко Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шишкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Куратник Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно