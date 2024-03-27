Шишкина Варвара Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Варвара Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Руденко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шишкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Шишкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Куратник Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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