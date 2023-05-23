von Bistram, a. Allo (von Budberg) Wilhelmine Juliane
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1707
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1727
Сын: Von Bistram, A. Rayküll Otto Wilhelm
Отец ребёнка: Bistram Gustav Heinrich
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Julie Elisabeth
Отец ребёнка: Bistram Gustav Heinrich
Бракосочетание
Неизвестно