von Bistram, a. Allo (von Budberg) Wilhelmine Juliane — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Bistram, a. Allo (von Budberg) Wilhelmine Juliane

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1707

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1727

Сын: Von Bistram, A. Rayküll Otto Wilhelm

Отец ребёнка: Bistram Gustav Heinrich

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Julie Elisabeth

Отец ребёнка: Bistram Gustav Heinrich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bistram Gustav Heinrich