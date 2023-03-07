Хухоревъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хухоревъ Иванъ

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Место рождения

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Хухоревъ Терентей

Мать: Хухорева Ирина Естифеева

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мохова Федосья

Мать ребёнка: Хухорева Василиса Иванова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Хухорева Мавра Кононова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Хухорева Мавра Кононова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хухорева Мавра Кононова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хухорева Василиса Иванова

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