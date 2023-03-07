Хухоревъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Хухоревъ Терентей
Мать: Хухорева Ирина Естифеева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мохова Федосья
Мать ребёнка: Хухорева Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Хухорева Мавра Кононова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Хухорева Мавра Кононова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хухорева Мавра Кононова
Бракосочетание
Неизвестно