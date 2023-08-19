Сосновских Владимир
Место рождения
Дата рождения26.09.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1988
Сын: Сосновских Евгений Владимиович
Мать ребёнка: Сосновских Елена
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.12.1989
Дочь: Богданова Оксана Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Развод
Неизвестно
Жена: Сосновских Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сосновских Елена
Бракосочетание
Неизвестно