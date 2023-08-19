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Сосновских Владимир

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Место рождения

Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

26.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1988

Сын: Сосновских Евгений Владимиович

Мать ребёнка: Сосновских Елена

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.12.1989

Дочь: Богданова Оксана Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Развод
Неизвестно

Жена: Сосновских Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновских Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновских (воинкова) Валентина Владимировна

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