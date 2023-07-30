Пархун (Бондаренко) Алла Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1957
Бракосочетание
06.03.1977
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
26.03.1980
Дочь: Порхун Ольга Александровна
Отец ребёнка: Пархун Александр Петрович
Рождение ребёнка
30.01.1983
Дочь: Муратова Мария Александровнв
Отец ребёнка: Пархун Александр Петрович
Тверь