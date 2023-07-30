Пархун (Бондаренко) Алла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархун (Бондаренко) Алла Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1957

Отец: Бондаренко Сергей Абрамович

Мать: Бондаренко Мария Дорофеевна

Бракосочетание
06.03.1977

Муж: Пархун Александр Петрович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
26.03.1980

Дочь: Порхун Ольга Александровна

Отец ребёнка: Пархун Александр Петрович

Рождение ребёнка
30.01.1983

Дочь: Муратова Мария Александровнв

Отец ребёнка: Пархун Александр Петрович

Тверь
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