(Пинчук) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пинчук) Тамара

(Пинчук) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пинчук Григорий Александрович

Мать: Пинчук Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостин Александр

Смерть
Неизвестно
Чуртан, Россия
Похороны
Неизвестно
Чуртан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close