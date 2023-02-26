Гликерия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Семёнова

Гликерия Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1795

Дочь: Ульяния Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1795

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close