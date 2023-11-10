Войцехович (Сулима) Прасковья Акимовна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Сулима Аким Семёнович
Мать: Сулима Мария Павловна
Родовое село Кустичи, потом переименованное в Волкустичи.
Бракосочетание
Около 1799
Рождение ребёнка
1800
Сын: Войцехович Николай Иванович
Отец ребёнка: Войцехович Иван Андреевич
Родовое село Кустичи (Волкустичи).
Рождение ребёнка
1802
Сын: Войцехович Андрей Иванович
Отец ребёнка: Войцехович Иван Андреевич
Родовое село Кустичи (Волкустичи).
Рождение ребёнка
1805
Сын: Войцехович Алексей Иванович
Отец ребёнка: Войцехович Иван Андреевич
Родовое село Кустичи (Волкустичи).
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817