Войцехович (Сулима) Прасковья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войцехович (Сулима) Прасковья Акимовна

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Сулима Аким Семёнович

Мать: Сулима Мария Павловна

Переяслав, Київська область
Родовое село Кустичи, потом переименованное в Волкустичи.
Бракосочетание
Около 1799

Муж: Войцехович Иван Андреевич

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Войцехович Николай Иванович

Отец ребёнка: Войцехович Иван Андреевич

Переяслав, Київська область
Родовое село Кустичи (Волкустичи).
Рождение ребёнка
1802

Сын: Войцехович Андрей Иванович

Отец ребёнка: Войцехович Иван Андреевич

Переяслав, Київська область
Родовое село Кустичи (Волкустичи).
Рождение ребёнка
1805

Сын: Войцехович Алексей Иванович

Отец ребёнка: Войцехович Иван Андреевич

Переяслав, Київська область
Родовое село Кустичи (Волкустичи).
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
1817
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