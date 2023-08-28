Левашева (Перегудова) Татьяна Васильева
Место рождениясело Уткино
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Перегудов Василий Казьмин
Мать: не указана
село Уткино
Бракосочетание
11.02.1905
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1905
Дочь: Екатерина Димитриева
Отец ребёнка: Левашев Димитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
14.05.1911
Дочь: Елена Димитриева
Отец ребёнка: Левашев Димитрий Гаврилов
Смерть
Неизвестно