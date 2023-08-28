Левашева (Перегудова) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Перегудова) Татьяна Васильева

Место рождения

село Уткино

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Перегудов Василий Казьмин

Мать: не указана

село Уткино
Бракосочетание
11.02.1905

Муж: Левашев Димитрий Гаврилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1905

Дочь: Екатерина Димитриева

Отец ребёнка: Левашев Димитрий Гаврилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.05.1911

Дочь: Елена Димитриева

Отец ребёнка: Левашев Димитрий Гаврилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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