Мартынов Борис Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Борис Евгеньевич

Место рождения

Ukraine

Дата рождения

06.09.1890

Дата смерти

06.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1890

Отец: не указан

Мать: Мартынова Елена Леонидовна

Ukraine
Бракосочетание
1911

Жена: Martinova Natalia Vladimirnova

Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Мартынов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Martinova Natalia Vladimirnova

Смерть
06.01.1978
Силвър спринг, Maryland United States
Силвър спринг, Maryland United States
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