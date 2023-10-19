Мартынов Борис Евгеньевич
Место рожденияUkraine
Дата рождения06.09.1890
Дата смерти06.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1890
Отец: не указан
Ukraine
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
21.04.1912
Сын: Мартынов Сергей Борисович
Мать ребёнка: Martinova Natalia Vladimirnova
Смерть
06.01.1978
Силвър спринг, Maryland United States
Силвър спринг, Maryland United States