Семейкина (Ивачева) Марья Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семейкина (Ивачева) Марья Константинова

Место рождения

Белая Елань, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая Елань, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.02.1823

Муж: Семейкин Трофим Иванов

Рождение ребёнка
Около ?.08.1823

Сын: Семейкин Феодор Трофимов

Отец ребёнка: Семейкин Трофим Иванов

Рождение ребёнка
20.03.1828

Дочь: Дария Трофимова

Отец ребёнка: Семейкин Трофим Иванов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1831

Дочь: Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Семейкин Трофим Иванов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1833

Дочь: Фекла Трофимова

Отец ребёнка: Семейкин Трофим Иванов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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