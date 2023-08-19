Семейкина (Ивачева) Марья Константинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.02.1823
Рождение ребёнка
Около ?.08.1823
Отец ребёнка: Семейкин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
20.03.1828
Дочь: Дария Трофимова
Отец ребёнка: Семейкин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
13.08.1831
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Семейкин Трофим Иванов
Рождение ребёнка
25.09.1833
Дочь: Фекла Трофимова
Отец ребёнка: Семейкин Трофим Иванов
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно