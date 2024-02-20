Белый Павел Родионович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Белый Родион Трофимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Бракосочетание
17.09.1886
Жена: Белая Акилина Петровна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно