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Белый Павел Родионович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Белый Родион Трофимович

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Бракосочетание
17.09.1886

Жена: Белая Акилина Петровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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