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Струнин - Мужев Платон Климентов

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

16.11.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1812

Отец: Струнин - Мужев Климент Иванов

Мать: Струнина - Мужева Степанида Михайлова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
25.05.1833

Жена: Мужева - Струнина Харитина Михайлова

Рождение ребёнка
01.06.1836

Сын: Струнин - Мужев Агапит Платонов

Мать ребёнка: Мужева - Струнина Харитина Михайлова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1839

Дочь: Ирина Платонова

Мать ребёнка: Мужева - Струнина Харитина Михайлова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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