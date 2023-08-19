Струнин - Мужев Платон Климентов
Место рождения
Дата рождения16.11.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1812
Бракосочетание
25.05.1833
Рождение ребёнка
01.06.1836
Сын: Струнин - Мужев Агапит Платонов
Мать ребёнка: Мужева - Струнина Харитина Михайлова
Рождение ребёнка
15.04.1839
Дочь: Ирина Платонова
Мать ребёнка: Мужева - Струнина Харитина Михайлова
Смерть
Неизвестно