Черненкова Домна Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненкова Домна Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Чернецовъ Егоръ

Отец ребёнка: Чернецовъ Кондратий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Чернецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Чернецовъ Кондратий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Чернецовъ Кондратий

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецовъ Кондратий

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