Козин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин глухонемой

Мать ребёнка: Козина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин ?

Мать ребёнка: Козина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Лаврентий Никифорович

Мать ребёнка: Козина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Никифоровна

Мать ребёнка: Козина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимовец Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Козина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискун Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Козина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимовец Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Козина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина ?

Смерть
Неизвестно