Козин Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин глухонемой
Мать ребёнка: Козина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Лаврентий Никифорович
Мать ребёнка: Козина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Никифоровна
Мать ребёнка: Козина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимовец Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Козина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискун Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Козина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимовец Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Козина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козина ?
Смерть
Неизвестно