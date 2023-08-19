Мужева - Струнина (Баскакова) Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1829
Рождение ребёнка
13.03.1830
Сын: Мужев - Струнин Никифор Гуриев
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Гурий Филиппов
Рождение ребёнка
23.07.1831
Сын: Мужев - Струнин Трофим Гуриев
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Гурий Филиппов
Смерть
Неизвестно