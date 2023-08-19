Мужева - Струнина (Баскакова) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужева - Струнина (Баскакова) Евдокия Тимофеева

Место рождения

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.05.1829

Муж: Струнин - Мужев Гурий Филиппов

Рождение ребёнка
13.03.1830

Сын: Мужев - Струнин Никифор Гуриев

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Гурий Филиппов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1831

Сын: Мужев - Струнин Трофим Гуриев

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Гурий Филиппов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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