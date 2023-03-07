Зяблов Феклист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблов Феклист

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1697

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Зяблов Василий Феклистов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зяблов Дмитрий Феклистов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
стрелец
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1697
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