Погребная (Нестеренко) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребная (Нестеренко) Екатерина Николаевна

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
09.04.1904

Муж: Погребной Василий Данилович

Рождение ребёнка
04.12.1905

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Погребной Василий Данилович

Рождение ребёнка
17.12.1907

Сын: Погребной Петр Васильевич

Отец ребёнка: Погребной Василий Данилович

Рождение ребёнка
30.05.1910

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Погребной Василий Данилович

Рождение ребёнка
07.11.1912

Сын: Погребной Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Погребной Василий Данилович

Рождение ребёнка
07.03.1915

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Погребной Василий Данилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно