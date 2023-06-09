Погребная (Нестеренко) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1904
Рождение ребёнка
04.12.1905
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Погребной Василий Данилович
Рождение ребёнка
17.12.1907
Сын: Погребной Петр Васильевич
Отец ребёнка: Погребной Василий Данилович
Рождение ребёнка
30.05.1910
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Погребной Василий Данилович
Рождение ребёнка
07.11.1912
Сын: Погребной Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Погребной Василий Данилович
Рождение ребёнка
07.03.1915
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Погребной Василий Данилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно