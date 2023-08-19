Ударцева (Шанаурина) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцева (Шанаурина) Дарья Иванова

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Место рождения

Шанауры, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Шанаурин Иван

Мать: не указана

Шанауры, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1829

Сын: Ударцов Евфимий Ефимов

Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1831

Сын: Ударцов Афанасий Ефимов

Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1832

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1834

Сын: Ударцов Илья Ефимов

Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1835

Дочь: Пульхерия Ефимова

Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1838

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1840

Дочь: Васса Ефимова

Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин

Смерть
Неизвестно
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