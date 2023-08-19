Ударцева (Шанаурина) Дарья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Шанаурин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1829
Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин
Рождение ребёнка
18.01.1831
Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин
Рождение ребёнка
19.02.1832
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин
Рождение ребёнка
19.07.1834
Сын: Ударцов Илья Ефимов
Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин
Рождение ребёнка
10.09.1835
Дочь: Пульхерия Ефимова
Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин
Рождение ребёнка
14.02.1838
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин
Рождение ребёнка
19.08.1840
Дочь: Васса Ефимова
Отец ребёнка: Ударцов Ефим (Евфимий) Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно