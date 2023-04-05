Алексеев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Владимир Иванович

Алексеев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1954

Отец: Алексеев Иван Михайлович

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
28.03.1980

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
12.12.1981

Дочь: Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Татьяна Викторовна