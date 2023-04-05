Алексеев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1954
Отец: Алексеев Иван Михайлович
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
28.03.1980
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
12.12.1981
Дочь: Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно