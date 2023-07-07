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Землянкин Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

22.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Землянкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1878

Дочь: Ефимия Тимофеевна

Мать ребёнка: Землянкина Христина Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Землянкин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Землянкина Христина Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1888

Сын: Землянкин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Землянкина Христина Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1890

Дочь: Агрипина Тимофеевна

Мать ребёнка: Землянкина Христина Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1892

Сын: Землянкин Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Землянкина Христина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянкина Христина Ивановна

Смерть
22.01.1893
Причина смерти: от чахотки
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