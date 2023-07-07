Землянкин Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти22.01.1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Землянкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1878
Дочь: Ефимия Тимофеевна
Мать ребёнка: Землянкина Христина Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1885
Сын: Землянкин Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Землянкина Христина Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1888
Сын: Землянкин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Землянкина Христина Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1890
Дочь: Агрипина Тимофеевна
Мать ребёнка: Землянкина Христина Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1892
Сын: Землянкин Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Землянкина Христина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1893
Причина смерти: от чахотки