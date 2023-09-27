Родзянко (Голицына) Анна Николаевна
Место рожденияПау, Испания
Дата рождения12.07.1859
Дата смерти14.02.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Пау, Испания
Титул: княжна. Дочь сенатора и обер-гофмейстера Двора.
Бракосочетание
15.01.1884
Рождение ребёнка
?.11.1884
Сын: Родзянко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Родзянко Михаил Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.1929
Беодра, Югославия