Гришина (Волкова) Акулина Афиногеновна
Место рождениядеревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Дата рождения1890
Дата смерти09.04.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Бракосочетание
30.?.1909
Смерть
09.04.1910
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Причина смерти: От воспаления