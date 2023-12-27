Гришина (Волкова) Акулина Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Волкова) Акулина Афиногеновна

Место рождения

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области

Дата рождения

1890

Дата смерти

09.04.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Бракосочетание
30.?.1909

Муж: Гришин Георгий Евлампиевич

Смерть
09.04.1910
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Причина смерти: От воспаления
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