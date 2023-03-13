Неряхина Настасья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Неряхинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1767
Сын: Неряхинъ Кузьма
Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1772
Сын: Неряхинъ Иванъ
Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1774
Сын: Неряхинъ Арефий
Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Неряхинъ Захаръ
Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неряхинъ Тимофей