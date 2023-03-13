Неряхина Настасья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неряхина Настасья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Неряхинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Неряхинъ Кузьма

Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Неряхинъ Иванъ

Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Неряхинъ Арефий

Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Неряхинъ Захаръ

Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Неряхинъ Тимофей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неряхинъ Тимофей

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