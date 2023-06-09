Ломаев Александр Евстафиев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломаев Евстафiй Ефимов
Мать: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
13.09.1850
Сын: Ломаев Корнилiй Александров
Мать ребёнка: Меланiя Степанова
Рождение ребёнка
05.10.1951
Дочь: Пелагiя Александрова
Мать ребёнка: Меланiя Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно