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Ломаев Александр Евстафиев

Место рождения

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломаев Евстафiй Ефимов

Мать: Матрона Иванова

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1850

Сын: Ломаев Корнилiй Александров

Мать ребёнка: Меланiя Степанова

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.10.1951

Дочь: Пелагiя Александрова

Мать ребёнка: Меланiя Степанова

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно