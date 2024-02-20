Донецкая Марфа Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1753
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Рождение ребёнка
1801
Сын: Донецкий Федор Степанович
Отец ребёнка: Донецкий Степан
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
ГААО , Ф - 599-2-7148, исповед.росп. ст.Ладовской 1827г. лист-120,зап-78/282,файл-133
Смерть
После 1827
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская