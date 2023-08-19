Бурзянцева (Перехватова) Василиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Перехватова) Василиса Михайловна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.08.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1818

Отец: не указан

Мать: Перехватова Салманида Калентьевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бурзянцев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Бурзянцев Степан Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1843

Сын: Бурзянцев Василий Степанович

Отец ребёнка: Бурзянцев Степан Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1844

Сын: Бурзянцев Логин Степанович

Отец ребёнка: Бурзянцев Степан Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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