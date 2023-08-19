Бурзянцева (Перехватова) Василиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.08.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1818
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бурзянцев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Бурзянцев Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1843
Сын: Бурзянцев Василий Степанович
Отец ребёнка: Бурзянцев Степан Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1844
Сын: Бурзянцев Логин Степанович
Отец ребёнка: Бурзянцев Степан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно