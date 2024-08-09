Елена Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Фокина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефим Никонов

Отец ребёнка: Никон Егоров

Рождение ребёнка
1815

Сын: Михаил Никонов

Отец ребёнка: Никон Егоров

Рождение ребёнка
1825

Сын: Трофим Никонов

Отец ребёнка: Никон Егоров

Смерть
Неизвестно

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