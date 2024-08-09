Елена Фокина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ефим Никонов
Отец ребёнка: Никон Егоров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михаил Никонов
Отец ребёнка: Никон Егоров
Рождение ребёнка
1825
Сын: Трофим Никонов
Отец ребёнка: Никон Егоров
Смерть
Неизвестно