Тарасова (Овчинникова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Овчинникова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1975

Дочь: Уразаева Марина Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай Степанович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1978

Дочь: Богданова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай Степанович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Николай Степанович