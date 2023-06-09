Тарасова (Овчинникова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1975
Дочь: Уразаева Марина Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай Степанович
Рождение ребёнка
07.05.1978
Дочь: Богданова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно