Путинцева (Мартыненко) Екатерина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцева (Мартыненко) Екатерина Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Мартыненко Феоктист Фомич

Мать: Степанида