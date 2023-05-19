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Путинцева (Мартыненко) Екатерина Феоктистовна
Путинцева (Мартыненко) Екатерина Феоктистовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мартыненко Феоктист Фомич
1904 г.р.
Мать
Степанида
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Мартыненко Феоктист Фомич
Мать:
Степанида
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