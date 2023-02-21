Гульбагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Назыр Мухаметдаминов
Отец ребёнка: Мухаметдамин Мамедалиев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Зябир Мухаметдаминов
Отец ребёнка: Мухаметдамин Мамедалиев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Амир Мухаметдаминов
Отец ребёнка: Мухаметдамин Мамедалиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно