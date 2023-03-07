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Наговицын Иван Ионин
Наговицын Иван Ионин
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Место рождения
Ерехинская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1792
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Наговицын Ион Стефанов
1773 г.р.
Мать
Нагавицына (Онищева) Феодосия Иванова
1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Наговицын Ион Стефанов
Мать:
Нагавицына Феодосия Иванова
Ерехинская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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