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Наговицын Иван Ионин

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Наговицын Ион Стефанов

Мать: Нагавицына Феодосия Иванова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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