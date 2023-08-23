Ведерникова Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1929
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ведерников Владимир
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Ведерников Владимир
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ведерников Валентин
Отец ребёнка: Ведерников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ведерников Владимир
Смерть
Неизвестно