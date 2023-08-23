Ведерникова Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1929

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ведерников Владимир

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Ведерников Владимир

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1935

Сын: Ведерников Валентин

Отец ребёнка: Ведерников Владимир

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Владимир

Смерть
Неизвестно
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