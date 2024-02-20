Шишман Константин Григорьевич
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд г.Мариуполь
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Шишман Григорий Афанасьевич
Мать: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шишман Фома Константинович
Мать ребёнка: Шишман Мария Юрьевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Фамари Константиновна
Мать ребёнка: Шишман Мария Юрьевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шишман Соломон Константинович
Мать ребёнка: Шишман Мария Юрьевна
Россия Екатеринославская губ.,г. Мариуполь
Смерть
Неизвестно
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль