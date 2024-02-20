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Шишман Константин Григорьевич

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд г.Мариуполь

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Шишман Григорий Афанасьевич

Мать: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шишман Фома Константинович

Мать ребёнка: Шишман Мария Юрьевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Фамари Константиновна

Мать ребёнка: Шишман Мария Юрьевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шишман Соломон Константинович

Мать ребёнка: Шишман Мария Юрьевна

Россия Екатеринославская губ.,г. Мариуполь
Смерть
Неизвестно
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
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