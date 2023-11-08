Полонянкина (Сапожникова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Сапожникова) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Афонина-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Сапожников Сергей Федорович

Мать: не указана

Афонина-Бобровка, Сарапульский округ, Уральская область
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Полонянкин Федор Владимирович

Рождение ребёнка
04.08.1910

Сын: Полонянкин Леонид Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Владимирович

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
04.08.1912

Дочь: (Полонянкина) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Владимирович

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
24.07.1914

Сын: Полонянкин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Владимирович

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
23.08.1919

Сын: Полонянкин Борис Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Владимирович

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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