Полонянкина (Сапожникова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Сапожников Сергей Федорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1907
Рождение ребёнка
04.08.1910
Сын: Полонянкин Леонид Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Владимирович
Рождение ребёнка
04.08.1912
Дочь: (Полонянкина) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Владимирович
Рождение ребёнка
24.07.1914
Сын: Полонянкин Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Владимирович
Рождение ребёнка
23.08.1919
Сын: Полонянкин Борис Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Владимирович
Смерть
Неизвестно