Титова Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти30.05.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1861
Рождение ребёнка
18.02.1863
Отец ребёнка: Титов Степан Егорович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Титов Степан Егорович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Титов Степан Егорович
Рождение ребёнка
27.09.1874
Дочь: Иванова (федорова) Устинья Титова
Отец ребёнка: Титов Степан Егорович
Смерть
30.05.1897