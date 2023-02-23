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Титова Мария Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

30.05.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1861

Муж: Титов Степан Егорович

Рождение ребёнка
18.02.1863

Сын: Титов Тарас Степанович

Отец ребёнка: Титов Степан Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Титов Степан Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Титов Петр Степанович

Отец ребёнка: Титов Степан Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1874

Дочь: Иванова (федорова) Устинья Титова

Отец ребёнка: Титов Степан Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.05.1897
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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