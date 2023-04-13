(Пушина) Фекла Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пушина Ульянiя Дмитриева
Отец ребёнка: Пушин Дмитрiй Лаврентьев
Рождение ребёнка
14.12.1850
Сын: Пушин Аггiй Дмитриев
Отец ребёнка: Пушин Дмитрiй Лаврентьев
Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домника Дмитриева
Отец ребёнка: Пушин Дмитрiй Лаврентьев
Смерть
Неизвестно