Креймак (Белолипцева) Феодосия (Феня) Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.05.1915
Дата смерти10.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1915
Отец: Белолипцев Иван Алексеевич
Мать: Белолипцева Мария
Рождение ребёнка
03.07.1941
Отец ребёнка: Креймак Иван Устинович
Рождение ребёнка
03.07.1943
Сын: Креймак Владимир Иванович
Отец ребёнка: Креймак Иван Устинович
Рождение ребёнка
18.02.1946
Отец ребёнка: Креймак Иван Устинович
Рождение ребёнка
18.02.1946
Отец ребёнка: Креймак Иван Устинович
Рождение ребёнка
18.02.1946
Дочь: Павленко Вера Ивановна
Отец ребёнка: Креймак Иван Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.2005