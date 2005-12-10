Креймак (Белолипцева) Феодосия (Феня) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Креймак (Белолипцева) Феодосия (Феня) Ивановна

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Место рождения

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

21.05.1915

Дата смерти

10.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1915

Отец: Белолипцев Иван Алексеевич

Мать: Белолипцева Мария

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.07.1941

Сын: Креймак Юрий Иванович

Отец ребёнка: Креймак Иван Устинович

Рождение ребёнка
03.07.1943

Сын: Креймак Владимир Иванович

Отец ребёнка: Креймак Иван Устинович

Рождение ребёнка
18.02.1946

Сын: Креймак Евгений Иванович

Отец ребёнка: Креймак Иван Устинович

Рождение ребёнка
18.02.1946

Сын: Креймак Евгений Иванович

Отец ребёнка: Креймак Иван Устинович

Рождение ребёнка
18.02.1946

Дочь: Павленко Вера Ивановна

Отец ребёнка: Креймак Иван Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Креймак Иван Устинович

Смерть
10.12.2005
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