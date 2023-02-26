Васса Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Климентова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1899

Дочь: Устина Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Антонов

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иродион Антонов

Смерть
Неизвестно
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