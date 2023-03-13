Симанова Матрена Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова Матрена Дмитрева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прыткова Домна

Отец ребёнка: Симановъ Степанъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Симановъ Степанъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Симановъ Степанъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1791

Сын: Симановъ Трофимъ

Отец ребёнка: Симановъ Степанъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Симановъ Степанъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Симановъ Антипъ

Отец ребёнка: Симановъ Степанъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симановъ Степанъ

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