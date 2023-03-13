Симанова Матрена Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прыткова Домна
Отец ребёнка: Симановъ Степанъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Симановъ Степанъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Симановъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.04.1791
Сын: Симановъ Трофимъ
Отец ребёнка: Симановъ Степанъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Симановъ Степанъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Симановъ Антипъ
Отец ребёнка: Симановъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симановъ Степанъ