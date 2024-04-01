Миронова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Миронова) Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Миронов Василий Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Василий Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Василий Марков

Рождение ребёнка
08.10.1848

Сын: Миронов Яков Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Марков

Смерть
Неизвестно

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