Миронова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Миронова) Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1848
Отец ребёнка: Миронов Василий Марков
Смерть
Неизвестно