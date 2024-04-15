Котенко Дамиан Яковлевич Или Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Дамиан Яковлевич Или Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

24.04.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1867 ст.

Жена: Харченко \\ Котенко Наталия Андреевна

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FY-N?i=465&cc=3511744
Рождение ребёнка
28.05.1869 ст.

Дочь: Чернышева Феодосия Дамиановна

Мать ребёнка: Харченко \\ Котенко Наталия Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GSQ?i=193&cc=3511744
Восприемник
13.09.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Вера Григорьевна (Демяненко) Гончаренко
Восприемник
23.12.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Степан Андреевич Чернышов
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
24.04.1899 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X4-C?i=64&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
26.04.1899 ст.
на кладбище д.Кровной
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