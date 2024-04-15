Котенко Дамиан Яковлевич Или Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти24.04.1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1867 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FY-N?i=465&cc=3511744
Рождение ребёнка
28.05.1869 ст.
Дочь: Чернышева Феодосия Дамиановна
Мать ребёнка: Харченко \\ Котенко Наталия Андреевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GSQ?i=193&cc=3511744
Восприемник
13.09.1869 ст.
Вера Григорьевна (Демяненко) Гончаренко
Восприемник
23.12.1869 ст.
Степан Андреевич Чернышов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1899 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X4-C?i=64&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
26.04.1899 ст.
на кладбище д.Кровной