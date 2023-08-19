Адушев Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адушев Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.2008

Сын: Адушев Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Адушева Галина Михайловна

город Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.03.2013

Дочь: Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Адушева Галина Михайловна

город Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адушева Галина Михайловна

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