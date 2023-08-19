Адушев Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.2008
Мать ребёнка: Адушева Галина Михайловна
город Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.03.2013
Дочь: Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Адушева Галина Михайловна
город Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно