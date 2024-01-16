Лукова (Лукова) Дочь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукова (Лукова) Дочь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1990

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

До 1952 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1990

Отец: Луков Петр

Мать: Канева Анфиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеряков Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеряков Сын

Работа или профессия
Неизвестно

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