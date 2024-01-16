Лукова (Лукова) Дочь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1990
Отец: Луков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мещеряков Сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мещеряков Сын
Работа или профессия
Неизвестно