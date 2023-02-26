Параскева Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1820
Дочь: Афанасия Никифорова
Отец ребёнка: Мягков Никифор Тарасов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1824
Дочь: Римма Никифорова
Отец ребёнка: Мягков Никифор Тарасов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно