Варенова Стефанида Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Вареновъ Филиппъ
Отец ребёнка: Вареновъ Илья
Рождение ребёнка
1775
Сын: Вареновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Вареновъ Илья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Вареновъ Кондратий
Отец ребёнка: Вареновъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вареновъ Илья