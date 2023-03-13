Варенова Стефанида Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаренова Стефанида Андреева

Варенова Стефанида Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вареновъ Филиппъ

Отец ребёнка: Вареновъ Илья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Вареновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Вареновъ Илья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Вареновъ Кондратий

Отец ребёнка: Вареновъ Илья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареновъ Илья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close