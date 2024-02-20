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Корсун Андрей Викторович

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Место рождения

СССР г.Краснодар

Дата рождения

26.06.1962

Дата смерти

30.04.1990

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1962

Отец: Корсун Виктор Алексеевич

Мать: Корсун Людмила Ивановна

СССР г.Краснодар
Образование
1979
СССР г.Крвснодар
В 1969 г. поступил,а в 1979 г. окончил 10 классов СШ № 1
Образование
1981
СССР г.Краснодар
Окончил курсы водителей категории «В и С»
Рождение ребёнка
Около 1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР г. Краснодар
Военная служба
1989
В СА не служил /освобожден по болезни /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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Смерть
30.04.1990
СССР г. Краснодар
Причина смерти: Несчастный случай ДТП
Похороны
1990
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
Кладбище на 1-м отд. учхоза «Кубань»
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