Корсун Андрей Викторович
Место рожденияСССР г.Краснодар
Дата рождения26.06.1962
Дата смерти30.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1962
Отец: Корсун Виктор Алексеевич
Мать: Корсун Людмила Ивановна
СССР г.Краснодар
Образование
1979
СССР г.Крвснодар
В 1969 г. поступил,а в 1979 г. окончил 10 классов СШ № 1
Образование
1981
СССР г.Краснодар
Окончил курсы водителей категории «В и С»
Рождение ребёнка
Около 1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР г. Краснодар
Военная служба
1989
В СА не служил /освобожден по болезни /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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Смерть
30.04.1990
СССР г. Краснодар
Причина смерти: Несчастный случай ДТП
Похороны
1990
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
Кладбище на 1-м отд. учхоза «Кубань»