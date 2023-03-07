Мелчаков Никита Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: Мелчакова Ульяна Парамонова
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Феодора Никитина
Мать ребёнка: Мелчакова Ульяна Парамонова
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Мелчакова Ульяна Парамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно