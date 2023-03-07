Мелчаков Никита Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелчаков Никита Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Мелчаков Иван Никитин

Мать ребёнка: Мелчакова Ульяна Парамонова

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Феодора Никитина

Мать ребёнка: Мелчакова Ульяна Парамонова

Рождение ребёнка
1702

Сын: Мильчаков Федор Никитин

Мать ребёнка: Мелчакова Ульяна Парамонова

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелчакова Ульяна Парамонова

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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