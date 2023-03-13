Квашеннникова (Полубоярова) Пелагея Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашеннникова (Полубоярова) Пелагея Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1891

Муж: Квашенниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
03.11.1892

Сын: Квашенниковъ Александръ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1895

Дочь: Федотова Елена

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1897

Дочь: Бурлакова Ольга

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1903

Сын: Квашенниковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1907

Сын: Квашенниковъ Николай

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1915

Дочь: Квашенникова Клавдия

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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