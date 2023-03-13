Квашеннникова (Полубоярова) Пелагея Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1891
Муж: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.11.1892
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.05.1895
Дочь: Федотова Елена
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.07.1897
Дочь: Бурлакова Ольга
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.09.1903
Сын: Квашенниковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1907
Сын: Квашенниковъ Николай
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.05.1915
Дочь: Квашенникова Клавдия
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ