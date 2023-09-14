Никитина (Тугаринова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1999
Дочь: Никитина Дарья Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Викторович
Рождение ребёнка
Около 2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Викторович
Работа или профессия
Неизвестно