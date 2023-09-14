Никитина (Тугаринова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Тугаринова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1999

Дочь: Никитина Дарья Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Викторович

Рождение ребёнка
Около 2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
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